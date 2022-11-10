انتخاب ديمقراطيين بولايتي بنسلفانيا وتينيسي توفيا في أكتوبر

أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الأربعاء، بأن اثنين من الديمقراطيين توفيا في شهر أكتوبر أعيد انتخابهما لمجلس النواب، في ولايتي بنسلفانيا وتينيسي.

وأعيد انتخاب الديمقراطي السابق عن بنسلفانيا أنتوني ديلوكا، والذي توفي في 9 أكتوبر عن 85 عاما، بنسبة 85 في المائة، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

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كما ذكر موقع "لوكال ممفيس" أن النائبة الديمقراطية من ولاية تينيسي باربرا كوبر، والتي توفيت في 25 أكتوبر عن 93 عاما، فازت بمقعد عن مقاطعة تينيسي هاوس 86.

وقالت لجنة انتخابات المقاطعة شيلبي إن اسم كوبر ظل في الاقتراع يوم الثلاثاء بعد وفاتها غير المتوقعة في 25 أكتوبر 2022.

ووفقا لما ينص عليه قانون الولاية، ستجرى انتخابات خاصة لملء مقعدها وسيحدده الحاكم بيل لي ذلك.

وخدمت النائبة كوبر في المنطقة 86 لمدة 26 عاما بعد انتخابها لأول مرة في عام 1996، وعملت في العديد من لجان الولاية بما في ذلك لجنة الصحة والسلامة ولجنة الموارد الزراعية والطبيعية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية