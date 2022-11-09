شبح الفلوجة يلاحق بايدن حيث لم يتوقع (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج جراء زلة لسان جديدة، حيث تذكر مدينة الفلوجة العراقية في معرض حديثه عن الوضع في مدينة خيرسون التي لم يتذكر اسمها إلا بعد تصحيح من الصحفي.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، تعليقا على إعادة تمركز القوات الروسية في منطقة خيرسون: "السياق يتمثل في ما إذا كانوا ينسحبون من الفلوجة... أقصد خيرسون، مدينة خيرسون".

-Biden: Whether or not the Russians withdrew from Fallujah, so... Reporter: Herson! Biden: Kherson, Kherson City. pic.twitter.com/mPFPpDZ3i4 — UKR REPORT (@UKR_Report) November 9, 2022

وتذكر بايدن الاسم الصحيح للمدينة التي تحدث عنها بعد تصحيح من الصحفي فقط.

ويأتي ذلك في أعقاب أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو للقوات الروسية في الضفة الغربية من نهر الدنيبر بإعادة التمركز والانسحاب إلى الضفة الشرقية.

وجدير بالذكر أن مدينة الفلوجة العراقية شهدت معارك ضارية أثناء الحرب في العراق عام 2004. بما في ذلك حادث إعدام 4 عناصر في شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية الخاصة في مارس 2004، الذي أسفر عما يعرف بـ "معركة الفلوجة الأولى" التي انتهت بهزيمة القوات الأمريكية.

المصدر: RT