وسائل إعلام: بعض المشرعين الأمريكيين يدعون إلى إنهاء دعم أوكرانيا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن عددا من المشرعين اليمينيين المتطرفين في الكونغرس، دعوا إلى وضع حد كامل للمساعدات المقدمة لأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الكونغرس، أن ممثلي الحزب الجمهوري سيناقشون بالفعل مسألة المساعدات لأوكرانيا في الاجتماع المقبل. ويؤيد بعض الجمهوريين الوقف الكامل للدعم، بينما يقترح آخرون تقليصه، لكن مع زيادة الشق العسكري.

ووفقا للمصادر، مشروع القانون الخاص بالإنفاق المؤقت من المرجح أن يبقي على تخصيص المساعدة لأوكرانيا بمبلغ حوالي 1.5 مليار دولار شهريا حتى الربيع، وبعد ذلك يمكن أن تبدأ المناقشات.

كما يؤيد العديد من الجمهوريين استمرار الدعم الاقتصادي، وهناك عدد أقل بكثير من مؤيدي حزمة المساعدات لأوكرانيا، والتي تديرها وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن النائب الأوكراني من حزب التضامن الأوروبي فلاديمير أرييف، أن وفدا من نواب البرلمان الأوكراني يخطط لمناقشة الدعم الأمريكي لكييف من واشنطن مع أعضاء الكونغرس الجدد، وسط مخاوف بشأن خفضه أو إنهائه.

المصدر: تاس