أكد عضو الكونغرس الجمهوري بول جوسار، عزمه مواصلة التصويت ضد المبادرات الأمريكية التي تهدف لتخصيص المزيد من الدعم العسكري لنظام لكييف.

وأوضح جوسار قائلا: "لقد شهد العالم ما يكفي من الموت والدمار بسبب الأزمة الأوكرانية، لم يعد الوضع مطاقا، لقد طال انتظار التسوية السلمية ".

وأضاف أن الكونغرس الأمريكي تقدم بـ 17 مبادرة لتمويل نظام كييف وتحريضه على القتال لإطالة أمد الصراع، وأنه صوت ضد جميع هذه المبادرات، وسيستمر على هذا النهج.

يذكر أن جوسار تقدم بمبادرة في نهاية أكتوبر دعا فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتفاوض حول تسوية سلمية للأزمة في مدينة فينيكس التابعة لولاية أريزونا.

وقد تفوق جوسار على خصمه الديموقراطية ديلينا ديسانتو في انتخابات الكونجرس النصفية هذا الأسبوع محققا 69.7% من الأصوات.

المصدر: نوفوستي