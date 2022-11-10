إيطاليا: نبذل قصارى جهدنا لتهيئة الظروف للمفاوضات حول أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو خلال محادثة هاتفية مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، عن أمله في التوصل إلى سلام في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن.

وصرح كروسيتو: "إيطاليا تبذل كل جهد ممكن لتهيئة الظروف الضرورية لمفاوضات سلام جادة ولتجنب المزيد من تصعيد الصراع".

وفي الوقت ذاته، قال وزير الدفاع الإيطالي خلال لقائه مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ: "نعيد التأكيد على خطنا الأطلسي والتزامنا القوي بحلف "الناتو" والتحالف الغربي الذي يدعم أوكرانيا. وستنفذ إيطاليا جميع القرارات التي سيتم اتخاذها مع حلفائنا".

المصدر: تاس