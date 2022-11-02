إيطاليا جمدت الحزمة السادسة من المساعدات العسكرية إلى لأوكرانيا بسبب "شهية كييف المفتوحة"

ذكرت صحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، نقلا عن مصادر في الحكومة، أن إيطاليا جمدت إرسال حزمة المساعدات العسكرية السادسة التالية إلى أوكرانيا بسبب "شهية كييف المفتوحة".

ووفق الصحيفة فإن العملية المتعلقة بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا توقفت مؤقتا "فقط لأنها تحتاج أولا إلى التنسيق مع الناتو والنظر بالتفصيل في الطلبات العسكرية الأوكرانية.. عندها فقط سوف نفهم ما تحتاجه كييف، وما هي الأسلحة التي يمكننا توفيرها".

ولفتت الصحيفة، إلى أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا طلب الأسبوع الماضي من نظيره الإيطالي أنتونيو تاجاني الحصول على أنظمة الدفاع الجوي SAMP-T. إلا أن وزارة الدفاع الإيطالية أوضحت، كما تقول الصحيفة، أن البلاد لديها عدد قليل جدا من أنظمة الدفاع الجوي هذه، وبالتالي يمكن تزويد كييف بأنظمة أخرى.

وتضيف الصحيفة أن إيطاليا لم تكمل حزمتي الدعم الرابعة والخامسة. ولا يزال محتواهما المحدد سريا.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أنه يمكن اعتماد مرسوم جديد بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا في منتصف نوفمبر.

المصدر: نوفوستي