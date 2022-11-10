الخارجية الأمريكية: بلينكن لا يخطط للتواصل مع لافروف خلال قمة "G20"

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن، لا يعتزم التواصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش أعمال قمة "مجموعة العشرين" G20 المرتقبة في إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في مؤتمر صحفي: "ليست لدينا أي خطط للتفاعل في هذه المرحلة".

إقرأ المزيد

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عدم وجود خطط عند الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتصال بالوزير لافروف، والذي من المتوقع أن يمثل روسيا في قمة إندونيسيا.

هذا ويجادل برايس بأن لافروف وجد نفسه معزولاً خلال اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" الأخير في إندونيسيا، متوقعا استقبالا مماثلا خلال القمة في جزيرة بالي.

المصدر: نوفوستي