"بلومبرغ": بوتين لن يحضر قمة G20 في إندونيسيا

أكدت صحيفة "بلومبيرغ" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر غير معروفة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيمثل روسيا في القمة.

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وذكرت وسائل إعلام غربية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أوصت إندونيسيا بعدم دعوة الرئيس بوتين إلى قمة مجموعة الـ 20، لكن إندونيسيا رفضت التوصية ووجهت له دعوة خاصة.

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ومن المقرر عقد القمة في جزيرة بالي الإندونيسية في الفترة ما بين 15 - 16 نوفمبر.

المصدر: RT