وسائل إعلام: إندونيسيا مستعدة لتنظيم اجتماع للزعيمين الروسي والأميركي في قمة G20

أفاد موقع TEMPO.CO بأن إندونيسيا مستعدة لتنظيم جميع الاجتماعات الثنائية على هامش قمة مجموعة الـ 20، بما في ذلك اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وقال مسؤول اللجنة التنظيمية للقمة ديان جاني خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الإندونيسية "إذا تلقينا طلبا بتسهيل اجتماع بين بايدن وبوتين، فنحن مستعدون لذلك".

وذكرت وسائل إعلام أجنبية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أوصت إندونيسيا بعدم دعوة بوتين إلى قمة مجموعة الـ 20. لكن إندونيسيا وفق ما أعلنه وزير المالية الإندونيسي مولياني إندرافاتي قامت بدعوة قادة جميع دول المجموعة لحضور القمة.

من ناحية ثانية نفى السكرتير الصحفي لرئيس روسيا الاتحادية دميتري بيسكوف وجود مبادرات بشأن عقد اجتماع قمة روسي ــــ أميركي من أي من الجانبين. وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق، أنه لا يرى في الوقت الحالي جدوى من إجراء محادثات مع نظيره الروسي.

من المقرر انعقاد قمة مجموعة ال20 في بالي يومي 15 و16 نوفمبر المقبل

المصدر: ريا نوفوستي.