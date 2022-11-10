قوات "أحمد" الروسية تعلن تطهير بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك بشكل كامل

أعلن قائد قوات "أحمد" الشيشانية الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف، تطهير بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك بشكل كامل. وأكد أن قواته تواصل تقدمها في عدة مناطق.

وأكد علاء الدينوف أنه: "تم تطهير بلدة بافلوفكا بالكامل، ويمكننا أن نوجه جزيل الشكر لمشاة البحرية ومقاتلي الشركات العسكرية الخاصة، ولكل من شارك بشكل مباشر في هذا القسم من خط الاشتباكات".

وأشار إلى أن مقاتلي قوات "أحمد" الخاصة يواصلون هجومهم في مناطقهم.

وأضاف: "بالأمس، دخلنا ضواحي نيجنايا بيلوغوروفكا مع مقاتلي الفيلق الثاني من جمهورية لوغانسك الشعبية ونتقدم أيضا في مناطق أخرى. ليس لدينا سبب للأسى".

المصدر: تاس