أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية دينيس بوشيلين، تحرير بلدة بافلوفكا وتطهيرها بنسبة 90 ٪.

وقال بوشيلين: "تم تحقيق إنجاز آخر اليوم وهو تحرير بلدة بافلوفكا. لقد تم تطهير ما يقرب من 90٪ من المدينة، ويمكن القول إنه تم تحريرها. وتم رفع العلم هناك".

وفي وقت سابق، أعلن بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس تقريبا في الجمهورية، ولاسيما في منطقة بلدة مايورسك الواقعة شمال بلدتي غورلوفكا وبيرفومايسكويه بضواحي مدينة دونيتسك.

المصدر: تاس