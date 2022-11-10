البيت الأبيض: واشنطن لا تمارس ضغوطا على كييف للتفاوض مع موسكو

صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، بأن واشنطن لا تمارس ضغوطا على كييف بشأن مسألة المفاوضات مع موسكو، لكنها تقدم المشورة والدعم إلى كييف.

وردا على سؤال الصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة تدفع أوكرانيا لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا، قال: "نحن لا نمارس ضغطا على أوكرانيا، ولا نصر على أي شيء. ما نفعله هو تقديم المشورة كشركاء وإظهار دعمنا".

وأضاف سوليفان، أنه ليس مستعدا اليوم لتقييم احتمالية إجراء أي مفاوضات بين كييف وموسكو.

المصدر: نوفوستي