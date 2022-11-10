مستشار زيلينسكي يعبر عن خشيته من أن الروس نصبوا الأفخاخ في خيرسون

عبّر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك، عن خشيته من أن الروس نصبوا الأفخاخ للأوكرانيين في خيرسون.

وكتب بودولاك تغريدة على "تويتر" تحدث فيها عن مخاوفه من أن روسيا "تريد تحويل خيرسون إلى "مدينة الموت"، بحسب رأيه.

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وقال: "يقوم الجيش الروسي بتلغيم كل ما في وسعه من شقق وأنفاق المجاري كما أن المدفعية الروسية (التي أعادت انتشارها) من الضفة اليسرى تستهدف تحويل المدينة إلى أطلال".

من جهته، زعم مراسل صحيفة "لوموند" الفرنسية المتواجد في موقع الحدث أن المخاوف الأوكرانية "لها ما يبررها".

وأوضح المراسل هذا الصباح أن "الجيش الروسي سوف يقوم بدون شك بتلغيم على الأقل، المنطقة التي تم إخلاؤها وبكثافة، وذلك من أجل فرض تكلفة بشرية باهظة على القوات الأوكرانية".

من جهتهم، يتحدث بعض الخبراء العسكريين عن مظليين (قوات وحدات النخبة) وهم متنكرون بزي مدنيين يتمركزون في أبنية بخيرسون من أجل فتح النار على القوات الأوكرانية التي تعمل على تحرير المدينة.

المصدر: لوموند الفرنسية