لافروف يبحث مع نظيره الهنغاري هاتفيا التعاون في مجال الطاقة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو عبر الهاتف التعاون في مجال الطاقة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب المحادثة الهاتفية إن: "وزيري الخارجية تبادلا وجهات النظر حول القضايا الحالية للتعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون في قطاع الطاقة، وبحثا أيضا بعض جوانب التفاعل على المنصات الدولية".

وصرح سيارتو، في وقت سابق بأن بلاده لا تؤيد مقترح تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، لما له من تداعيات سلبية على إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية، وارتفاع أسعاره.

المصدر: تاس