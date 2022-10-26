هنغاريا تعرب عن أملها في تفاوض موسكو وواشنطن حول أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن بلاده تأمل في أن "تنظر سلطات روسيا والولايات المتحدة بجدية" في إمكانية التفاوض لحل أزمة أوكرانيا.

وقال سيارتو في المؤتمر الوزاري الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية "الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين"، الذي يعقد في واشنطن: "ما أعرفه هو أننا نعيش في جوار الحرب. إنه أمر سيء وخطير للغاية. لهذا السبب نريد أن يعم السلام في أقرب وقت ممكن. يمكن أن يكون السلام هو الحل لكل شيء. نأمل بشدة أن تدرس السلطات الروسية والأمريكية بجدية إمكانية عقد اجتماع مع بعضهما البعض لبحث هذه القضية، والتوصل إلى حل يضمن السلام، ووضح حد لجميع التهديدات والمخاطر. السلام هو الحل الوحيد".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي إجراء اتصالات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرة أخرى، أشار سيارتو إلى أن اجتماعهما الأخير عقد في سبتمبر، ولكن إذا لزم الأمر، فهو مستعد لمثل هذه الاتصالات مرة أخرى.

المصدر: نوفوستي