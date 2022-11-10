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أوزبكستان تطالب أوكرانيا بعدم نشر الأكاذيب حول "الإمدادات لروسيا"

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أوزبكستان تطالب أوكرانيا بعدم نشر الأكاذيب حول
Globallookpress Maksim Konstantinov
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طالبت وزارة الخارجية الأوزبكية أوكرانيا بالتوقف عن نشر معلومات كاذبة حول عمليات تسليم مزعومة لمنتجات ذات استخدام مزدوج إلى روسيا.

وتم استدعاء السفير الأوكراني نيكولاي دوروشنكو إلى وزارة الخارجية الأوزبكية في 10 نوفمبر.

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وقالت الخارجية في بيانها: "عبرنا لسفير أوكرانيا عن القلق الشديد فيما يتعلق بالبيان غير المدعم بالأدلة الذي انتشر في وسائل الإعلام من قبل ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية حول التزويد المزعوم بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج للالتفاف على قيود العقوبات الحالية".

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على عدم القبول بقيام الجانب الأوكراني بنشر معلومات كاذبة في وسائل الإعلام حول أوزبكستان.

وأكدت الوزارة: "استعدادها لدراسة القضايا ذات الاهتمام وتقديم معلومات موضوعية، فور تلقي طلبات رسمية من الجانب الأوكراني".

وزعم ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة La Repubblica الإيطالية أن أوزبكستان وكازاخستان تبيعان مكونات مدنية أمريكية ويابانية لروسيا، مما يساعد الأخيرة في تجاوز العقوبات.

المصدر: نوفوستي

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