أوزبكستان تنفي صحة الأنباء عن إنتاج طائرات إيرانية بدون طيار على أراضيها

نفت السلطات الأوزبكية صحة المعلومات المتعلقة بتجميع الطائرات بدون طيار الإيرانية في أوزبكستان.

وذكرت لجنة الدولة الأوزبكية لصناعة الدفاع، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام، أن أوزبكستان لا تتعاون مع إيران في المجال العسكري التقني ولا تقوم بتجميع المعدات العسكرية الإيرانية على أراضيها.

وجاء في البيان: "أوزبكستان لا تنتج ولم تنتج أسلحة ومعدات عسكرية بالاشتراك مع الجانب الإيراني".

المصدر: Sputnik Ближнее