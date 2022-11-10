الكونغو الديمقراطية: تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا "نفاق"!

وصف وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية جان كلود غاكوسو، تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا بدلا من إفريقيا بأنه "نفاق".

وقال غاكوسو: "علمنا أن معظم السفن التي تنقل القمح الأوكراني يتم إرسالها إلى موانئ أوروبا، وليس لموانئ الدول التي قالوا إنها تعاني من المجاعات.. هناك الكثير من النفاق في عالمنا".

وأشار وزير الخارجية، حول حاجة الدول الإفريقية الحيوية للحبوب، ودعا الى عدم تهويل مشاكل إفريقيا، مؤكدا أنه يدعم بشكل عام صفقة الحبوب.

المصدر: لينتا.رو