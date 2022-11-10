إحباط عمل إرهابي كبير في بيرديانسك

اعتقلت قوات الأمن الروسية مجموعة من الإرهابيين كانت تعد لتنفيذ هجوم إرهابي في تجمع حاشد بمشاركة منظمات شبابية وممثلي الإدارة المحلية في مدينة بيرديانسك.

إقرأ المزيد

واعترف الأوكراني المعتقل، أوليغ زافغورودني، قائلا: "قمنا بصنع القنابل، وكان من المخطط تفجيرها خلال فعالية بمشاركة الشباب الروسي والإدارة المحلية ببيرديانسك. قمنا بتحميل الكثير من المواد الضارة في القنبلة حتى يكون هناك العديد من الضحايا... وأثناء الاعتقال قمنا بالمقاومة".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تصريح خبير روسي في المتفجرات قام بتفتيش العبوات الناسفة اليدوية الصنع التي تم العثور عليها، قوله إنه تم إخفاء المتفجرات في علب بلاستيكية. وأضاف في الوقت ذاته فأن العبوة الناسفة كانت موجهة ومزودة بجهاز تحكم عن بعد.

من جانبه قال رئيس لجنة الأمن لمنطقة زابوروجيه، أليكسي سافين: "يضمن جهاز الأمن النظام بشكل مكثف. وتأكيد على ذلك هو إحباط الهجوم الإرهابي في مدينة بيرديانسك... هذه ليست الحالة الأولى لمنع الهجمات الإرهابية في منطقة زابوروجيه".

جرى في مدينة بيرديانسك من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري أول منتدى الشباب التعليمي لمنطقة زابوروجيه "الجنوب الشاب"، شارك فيه العديد من الضيوف رفيعي المستوى.

المصدر: نوفوستي