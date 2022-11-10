الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا في يكاتيرينبورغ

أفاد المكتب الصحفي لدائرة جهاز الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة سفيردلوفسك بإحباط عمل إرهابي في مبنى إداري بمدينة يكاتيرينبورغ، معلنا عن اعتقال رجل كان يخطط لتنفيذ هذا الهجوم.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الخميس: "نتيجة العملية الخاصة المشتركة لدائرة جهاز الأمن الفدرالي في مقاطعة سفيردلوفسك وهيئات المخابرات العسكرية المضادة تم أثناء أعمال التحضير لتنفيذ الهجوم الإجرامي احتجاز مواطن روسي يبلغ من العمر 47 عاما كان ينوي القيام بعمل إرهابي في مبنى إداري بمنقطة كيروفسكي في مدينة يكاتيرينبورغ".

وأضاف البيان أن الرجل، وهو من أنصار المنظمات والحركات المعترف بها على أنها إرهابية ومتطرفة، كان يخطط لإثارة الفوضى بين السكان المحليين وزعزعة استقرار عمل هيئات السلطة المحلية والإقليمية. وتابع البيان أنه تمت في مكان إقامة المحتجز مصادرة 5 أجهزة حارقة محلية الصنع.

ودقق البيان أن الرجل المحتجز يتهم بـ "التحضير لعمل إرهابي".

المصدر: نوفوستي