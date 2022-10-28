هيئة الأمن الفدرالي: إحباط عمل إرهابي في إقليم ستافروبولسكي

أفادت هيئة الأمن الفدرالي الروسي باحتجاز مجموعة تضم 4 أشخاص كانت تخطط لتنفيذ عمل إرهابي في إقليم ستافروبولسكي بجنوب روسيا.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة، اليوم الجمعة: "كان المحتجزون وهم من أنصار عقيدة المنظمات القومية الأوكرانية، يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في أحد المباني الإدارية في المنطقة".

وأجرى أفراد جهاز الأمن الفدرالي أعمال التفتيش في أماكن إقامة المحتجزين، وكذلك في مخبأهم في منطقة بريدغوري، وعثروا هناك على كمية من الأسلحة النارية والعبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام، وعناصر لإنتاج عبوات ناسفة جديدة، وكذلك الكتب التعليمية حول تنظيم أعمال شغب جماعية.

ولم يذكر البيان متى تم احتجاز المشتبه بهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحكمة قد أصدرت أمرا باعتقال المحتجزين.

المصدر: نوفوستي