هيئة الأمن الفدرالي الروسية تحبط هجوما إرهابيا (فيديو)

أحبطت هيئة الأمن الفدرالي الروسية FSB هجوما إرهابيا على محطة النقل البري في مدينة بريانسك الروسية، واعتقلت مواطنا أوكرانيا وصل من كييف عبر إستونيا.

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جاء ذلك في بيان أصدره مركز العلاقات العامة التابع للهيئة، حيث تابع البيان أن الهيئة أوقفت المواطن الأوكراني، وهو من مواليد عام 1967، ووصل إلى إحدى المناطق الحدودية لروسيا من كييف عبر إستونيا، ثم استولى على مخبأ أعدته الأجهزة الخاصة الأوكرانية، والذي كان يحتوي على متفجرات، كان من المزمع استخدامها في القيام بهجمة إرهابية على محطة النقل البري في مدينة بريانسك.

وبعد القبض على المتهم، تعاون مع الأجهزة الأمنية، واعترف بالمخطط الذي كان يعتزم تنفيذه.

المصدر: تاس