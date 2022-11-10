أردوغان: خطوة موسكو بشأن خيرسون إيجابية جدا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الخطوة التي اتخذتها موسكو بخصوص خيرسون إيجابية جدا، ونتوقع أن تكون لها آثار إيجابية على الملف بشكل عام.

وأضاف أردوغان خلال تصريح بمطار أنقرة قبيل توجهه إلى سمرقند، إن جهودنا الدبلوماسية لإحياء المفاوضات الروسية - الأوكرانية لم تتوقف ومستمرة، ولكننا لا نستطيع الآن تحديد موعد لانطلاق هذه المفاوضات مجددا.

وحول ملف تجديد اتفاق الحبوب، قال أردوغان إن "هذا مرتبط بقرارات ومحادثات الرؤساء، ونحن قمنا ونقوم بما علينا بخصوصه".

وأضاف: "سنواصل اتصالاتنا مع الجانبين الروسي والأوكراني وكل الأطراف المعنية على كافة المستويات من أجل إيجاد حل لكل المشاكل العالقة".

ويأتي تعليق الرئيس التركي بعد إعلان قائد قوات العملية العسكرية الروسية الخاصة، سيرغي سوروفكين، أمس الأربعاء، عن انسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، وفي الوقت نفسه الحفاظ على على خطوط ومواقع دفاعية معدة بشروط هندسية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وأوضح سوروفكين أن هذه الخطوة هدفها الحفاظ على حياة الجنود الروس، كما أن تجمع القوات على الضفة اليمنى وفي منطقة محدودة، لا جدوى منه.

ووفقا لقائد العملية العسكرية الروسية الخاصىة فإن هذه الخطوة ستسمح بتعزيز العمليات الهجومية وإعادة الانتشار على محاور أخرى في منطقة العمليات.

المصدر: RT