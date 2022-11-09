سوروفكين: القوات الروسية ستحافظ على خطوط ومواقع دفاعية معدة هندسيا على ضفة نهر دنيبر اليسرى

أعلن قائد قوات العملية العسكرية الروسية سيرغي سوروفكين، أن القوات الروسية ستحافظ على خطوط ومواقع دفاعية معدة بشروط هندسية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وقال سوروفكين خلال لقائه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو: " أقترح شغل مواقع دفاعية على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر. أدرك أن هذا قرار صعب للغاية، لكننا سنحافظ بذلك على أرواح جنودنا، وهذا أهم شيء. الفعالية القتالية لتجمع القوات على الضفة اليمنى في منطقة محدودة، ولا جدوى من البقاء هناك. كما سنستفيد من القوات التي سنعيد انتشارها في العمليات الهجومية على محاور أخرى في منطقة العمليات".

ولفت إلى أن القوات الروسية ستحافظ على خطوط ومواقع دفاعية معدة بشروط هندسية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

المصدر: نوفوستي