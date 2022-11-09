سوروفيكين: القوات الروسية تستأنف هجومها على عدة محاور في أوكرانيا

أعلن قائد قوات العملية العسكرية الخاصة، سيرغي سوروفكين، أن القوات الروسية تستأنف هجومها على عدة محاور في مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال سوروفكين خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "بشكل عام، استقر الوضع في منطقة العملية العسكرية وزادت القدرات القتالية للجيش والقوات الروسية بشكل ملحوظ. وبفضل الجنود الذين تم استدعاؤهم والمتطوعين، عززنا القوة القتالية والعددية، وحشدنا احتياطيات إضافية".

وأكد أنه على الرغم من الخسائر الفادحة التي تتكبدها قوات كييف في الأرواح والعتاد، إلا أنها لا تتخلى عن محاولات الهجوم، التي نصدها في الوقت المناسب.

ولفت إلى أن القوات الروسية استأنفت العمليات الهجومية على عدة محاور.

المصدر: نوفوستي