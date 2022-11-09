عدد كبير جدا.. مجلة أمريكية تكشف كم تمتلك الصين من مقاتلات الجيل الخامس

زعمت مجلة أمريكية معرفتها عدد مقاتلات الجيل الخامس J-20 التي تمتلكها الصين وقالت إنها لا تقل عن 200، وأن لدى الصين أكثر من 240 طائرة J-16 متعددة المهام.

وكشفت عن هذه الأرقام مجلة Defense News، على لسان الخبير العسكري أندرياس روبريخت، الذي درس تسلسل الأرقام المرسومة على الطائرات المقاتلة والتي تم عرضها في معرض الطيران الدولي Airshow China 2022، الذي يقام في مدينة تشوهاي حاليا.

بدوره، أشار محلل شؤون الدفاع البريطاني جاستن برونك إلى أن "الملامح التفصيلية لهياكل (المقاتلات) تُظهر إلى أي مدى وصلت جودة صناعة الطائرات الصينية".

المصدر: Lenta.ru