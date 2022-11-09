مسؤول إيراني في لقاء مع سفير الإمارات: أمن دول المنطقة من أمننا

قال عباس كلرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني، إن طهران تعتبر أمن دول المنطقة من أمنها، لكن تواجد بعض العناصر لن يخدم المنطقة.

وخلال لقائه سيف محمد عبيد الزعابي، سفير الإمارات في إيران، والذي عاد إلى طهران في إطار اتفاق استئناف العلاقات، أشار كلرو إلى أن "إيران تتطلع دوما الى تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة"، مشددا على أن "طهران تؤمن بتطوير العلاقات المتبادلة في إطار سياسة الجوار ولطالما رحبت بتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات التنمية".

وقال: "نعتبر أمن دول المنطقة من أمننا ولن ندخر جهدا في تقديم أي دعم لتطوير الأمن في المنطقة ، لكن تواجد بعض العناصر لن يخدم المنطقة"، لافتا إلى أن "الإمارات أصبحت اليوم من الدول الرائدة في المنطقة في مختلف المجالات ".

بدوره، قال سفير الإمارات إن بلاده و"من أجل خلق فصل جديد في علاقاتها مع إيران، تتطلع الى تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الجارتين والمنطقة".

وفي الختام، قيم السفير بشكل إيجابي التطورات المستقبلية للعلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القائمة.

يشار إلى أن سيف محمد عبيد الزعابي كان سفير الإمارات في طهران منذ عام 2011، لكن في عام 2015 خفضت الإمارات مستوى العلاقات مع إيران واستدعت سفيرها من طهران.

المصدر: "مهر نيوز"