 الأمن الروسي يكشف تفاصيل حول اعتقال جاسوس أوكراني "رفيع المستوى"

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، عن تفاصيل اكتشاف نشاط غير مشروع لضابط استخبارات أوكراني عالي الرتبة عندما مارس التجسس في روسيا.

وأشارت المخابرات الروسية في بيانها اليوم، إلى أن المحكمة حكمت على الجاسوس وهو برتبة عقيد في مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، بالسجن 19 عاما وستة أشهر.

وقال البيان: "بات ساري المفعول حكم المحكمة العسكرية في المنطقة الجنوبية ضد شتيبليكوف.د.أ. وهو ضابط استخبارات أوكراني برتبة عقيد، الذي أدين بارتكاب الخيانة العظمى. وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 19 عاما و 6 أشهر، بالتزامن مع حكم سابق بالسجن لمدة 5 سنوات صدر بحقه في عام 2017 من قبل محكمة مدينة سيفاستوبول لتورطه في إعداد سلسلة من انفجارات في مرافق البنية التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم وأسطول البحر الأسود ".

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في عام 2014، بعد انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا، بقي شتيبليكوف في المنطقة، وحصل على الجنسية الروسية وعلى عمل مدني في إحدى قطعات أسطول البحر الأسود، وباشر التعاون مع الاستخبارات الأوكرانية، وينقل لها معلومات سرية عن نشاط الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي