هيئة الأمن الفدرالية الروسية تحبط تخريبا لمنشآت الطاقة في شبه جزيرة القرم

أحبطت عناصر هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB عملية تخريب كانت تعتزم القيام بها الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة في منشأة للطاقة بشبه جزيرة القرم.

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أفاد بذلك مركز العلاقات العامة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، حيث قال في بيان صدر عنه اليوم إن قوات الأمن أحبطت عملية تخريبية كانت تعتزم القيام بها الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة، وتم اعتقال المشتبه به، وهو مواطن أوكراني مواليد عام 1978، تم تجنيده من قبل إدارة أمن الدولة بأوكرانيا.

وتمت مصادرة 3 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، مع تعليمات بكيفية استخدامها، وكذلك مخطط لمواقع أبراج نقل الطاقة بإحدى مناطق القرم.

وشدد مكتب الأمن الفدرالي الروسي على أنه وفقا لخبراء الطاقة، فإنه في حالة تعرض منشأة الطاقة في شبه جزيرة القرم لأضرار نتيجة العملية التخريبية الأوكرانية، فسيترك ذلك أكثر من 5 آلاف مستهلك بدون كهرباء، بما في ذلك مرافق البنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية لشبه الجزيرة.

وتتحقق الأجهزة الروسية المعنية حاليا في مدى تورط المعتقل الأوكراني في جرائم أخرى بروسيا.

المصدر: RT