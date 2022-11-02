"قاتلة حاملات الطائرات" تقصف أهدافا عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن القوات الروسية استخدمت القاذفات بعيد المدى لقصف لتوجيه ضربات عالية الدقة في إطار العملية العسكرية الخاصة، واستهداف منشآت عسكرية أوكرانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع لم تذكر هويته، أن القافات بعيدة المدى والمعروفة باسم "قاتلة حاملات الطائرات"، قصفت أهدافا عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز جديدة من طراز "Kh-32".

وأوضح المصدر أن صواريخ كروز "Kh-32" مخصصة للقاذفات بعيدة المدى الحديثة "Tu-22M3M"، كذلك لاستخدام هذا النوع من الصواريخ تم أيضا تجهيز العديد من الطائرات المقاتلة وتحديثها من نوع "Tu-22M3".

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار العملية العسكرية الخاصة أجرت طائرات "Tu-22M3" المحدثة سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ كروز الفرط صوتية من طراز "Kh-32" على أهداف ومنشآت عسكرية تابعة للجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي





