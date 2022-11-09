بايدن يوعز بالعمل لتحسين ظروف سجن الأمريكية غرينير في روسيا

تم نقل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غريني، التي حكم عليها في روسيا بالسجن 9 سنوات بتهمة تهريب المخدرات، من مركز التوقيف المؤقت إلى السجن.

وقال ألكسندر بويكوف محامي الدفاع عنها: "في 4 نوفمبر تم نقل موكلتنا بريتني غرينر من مركز الاحتجاز المؤقت إلى السجن لكي تقضي عقوبتها هناك. في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات حول مكان وجودها الحالي أو عن المكان الذي تتجه إليه بالضبط". وذكر أن مصلحة السجون الروسية، ستبلغه وكذلك ستبلغ السفارة الأمريكية بمكان السجن عندما تصل بريتني غريني إلى هناك.

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من جانبه أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن، للجهات الأمريكية ذات العلاقة، بالعمل وبذل الجهود لتحسين ظروف سجن غرينير في روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "كل دقيقة تضطر فيها غرينر للبقاء في الاعتقال غير المشروع في روسيا، هي دقيقة طويلة جدا. وبينما تعمل الإدارة بلا كلل لإطلاق سراحها، طلب الرئيس بايدن من الإدارة الضغط على مصلحة السجون الروسية لتحسين معاملتها وتحسين الظروف التي قد تواجهها في المؤسسة الإصلاحية".

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المصدر: نوفوستي