قناة: دبلوماسي أمريكي سابق يجري محادثات في موسكو حول تبادل السجناء

قالت قناة CNN، إن الدبلوماسي السابق والوزير الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون، عقد سلسلة من اللقاءات في موسكو هذا الأسبوع حول مبادلة السجناء.

وأضافت القناة التلفزيونية الأمريكية: "عقد بيل ريتشاردسون وفريقه في موسكو هذا الأسبوع لقاءات مع ممثلي القيادة الروسية".

وشددت القناة، على أن نتائج هذه اللقاءات، لا تزال مجهولة حتى الآن.

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في وقت سابق من سبتمبر، أفادت الخارجية الأمريكية بأن الحوار مع روسيا بشأن تبادل الأسرى لا يزال مستمرا، على الرغم من رحيل السفير الأمريكي جون سوليفان، وتواصل واشنطن حث موسكو على إطلاق سراح بريتني غرينير وبول ويلان.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، "تعرض الولايات المتحدة على روسيا مبادلة لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير المدانة بتهريب المخدرات وبول ويلان المدان بالتجسس، بالمواطن الروسي فيكتور بوت، لكن روسيا طالبت بإطلاق سراح سجين آخر".

وفي هذا الصدد، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجانب الأمريكي إلى التمسك "بالدبلوماسية الهادئة" بدلا اعتماد التصريحات العلنية.

المصدر: نوفوستي