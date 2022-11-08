بريطانيا.. أول استقالة من حكومة ريشي سوناك

أعلن الوزير بلا حقيبة غافين ويليامسون عن استقالته من حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في أول استقالة من الحكومة التي منحت الثقة في 25 أكتوبر الماضي.

واستقال ويليامسون من الحكومة على خلفية الاتهامات له بـ"التعامل غير اللائق" مع أعضاء آخرين في حزب المحافظين بسبب الرسائل النصية التي بعثها إلى عدد من زملائه.

ونشر ويليامسون طلب استقالته في حسابه على "تويتر"، يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه "يتعاون مع المسؤلين عن التحقيقات في القضية" ومقدما الاعتذار للأشخاص الذين تضرروا جراء أعماله.

وأشار ويليامسون إلى استحالة أداء مهامه في الحكومة على خلفية القضية المذكورة.

وأكد سوناك أنه يؤيد قرار ويليامسون تقديم الاستقالة، ويتفهم أسبابه.

يذكر أن غافين ويليامسون كان وزيرا للدفاع في حكومة تيريزا ماي في 2017 - 2019، ووزيرا للتعليم في حكومة بوريس جونسون في 2019 – 2021.

وأصبح ويليامسون وزير الدولة بلا حقيبة في حكومة سوناك الجديدة منذ 25 أكتوبر الماضي، ولكن ظهرت في نوفمبر الجاري تقارير إعلامية عن إرساله رسائل تضمنت تهديدات وإهانات إلى مسؤولة الانضباط في البرلمان، النائبة عن حزب المحافظين ويندي مورتون. ثم ظهرت تقارير عن تهديداته لبرلمانيين آخرين في وقت سابق.

المصدر: تاس