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وسائل إعلام: إيطاليا تعتزم تزويد كييف بدفاعات جوية

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وسائل إعلام: إيطاليا تعتزم تزويد كييف بدفاعات جوية
Legion-Media Dino Fracchia
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام إيطالية نقلا عن مصادر حكومية، بأن روما تعمل على إعداد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي.

وقال مسؤول حكومي إيطالي، إن حزمة المساعدات ستضم أنظمة SAMP/T الإيطالية – الفرنسية وصواريخ Aspide الإيطالية المتوسطة المدى، وأنظمة "ستينغر" المحمولة المضادة للطائرات.

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وأشار المسؤول إلى أنه من غير الواضح حتى الآن كم قطعة من أنظمة الدفاع الجوي سيتم توريدها، ومتى ستصل إلى أوكرانيا.

يذكر أن إيطاليا تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي. ولم تكشف إيطاليا رسميا عن تفاصيل المساعدات، لكن التقارير الإعلامية تحدثت عن تزويد القوات الأوكرانية براجمات الصواريخ MLRS ومدافع هاوتزر الآلية الألمانية الصنع من نوع PzH 2000 ومدرعات.

المصدر: إنترفاكس

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