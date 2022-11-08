صرح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدن، بأن واشنطن زودت كييف بمنظومتي NASAMS للدفاع الجوي.

وأكد رايدن، أن طواقم نظام كييف تدربت في بلدان أوروبية على استخدام مثل هذه الصواريخ.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن البنتاغون أبرم صفقة بقيمة 182 مليون دولار في أغسطس مع شركة Raytheon النرويجية لشراء أنظمة صواريخ NASAMS المتنقلة والمضادة للطائرات، لتسليمها لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن خبراء نرويجيين على مدار أسبوعين قاموا بتدريب 100 عسكري أوكراني على استخدامها في ألمانيا.

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وصرح نائب وزير الدفاع الأمريكي جون بلوم مؤخرا بأن واشنطن سترسل ثماني منظومات من هذه الصواريخ لكييف من هذا الطراز.

وNASAMS نظام صاروخي نرويجي متنقل مضاد للطائرات مصمم لاعتراض الأهداف الجوية بما فيها الطائرات، والمسيرات، والصواريخ المجنحة على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

يذكر أن الجيش الروسي يواصل تدمير الأسلحة الغربية في أوكرانيا، فيما تحذر روسيا من أن تدفق الأسلحة على قوات كييف لن يسعفها، ولن يفضي إلا لمزيد من الدمار، والضحايا بين صفوفها، وأن العملية العسكرية الروسية ستستمر في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها، وأولها اجتثاث النازية، وتجريد نظام كييف من سلاحه.

المصدر: نوفوستي + tvzvezda.ru