أوكرانيا تدرج المحافظ السابق لمصرفها المركزي على قائمة المطلوبين الدوليين

أدرج المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، ومكتب المدعي العام المتخصص بمكافحة الفساد، محافظ البنك المركزي السابق كيريل شيفتشينكو المتهم بالاختلاس، على قائمة المطلوبين الدوليين.

وذكر ممثلو الإدعاء في جلسة المحكمة، في 28 أكتوبر أنه تم استدعاء شيفتشينكو للاستجواب كمشتبه به. ونظرا لعدم حضوره، أدرجه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص بمكافحة الفساد على قائمة المطلوبين الدوليين. وقبل ذلك، تم وضعه على قائمة المطلوبين في أوكرانيا.

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ووفقا لمكتب المدعي العام المتخصص بمكافحة الفساد، ذهب شيفتشينكو في 20 سبتمبر برحلة عمل إلى لندن بجواز سفر الخدمة.

ووفقا لمحاميه، فإن محافظ البنك المركزي السابق موجود الآن في فيينا.

وووجهت إلى شيفتشينكو تهمة باختلاس أموال من بنك "أوكراغاز"، الذي ترأسه قبل تعيينه محافظا للبنك المركزي الأوكراني.

وأعلن شيفتشينكو الشهر الماضي أنه قدم استقالته من منصبه إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، معللا إياها بـ "أسباب صحية".

المصدر: نوفوستي