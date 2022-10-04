محافظ البنك المركزي الأوكراني يقدم استقالته

أعلن محافظ البنك المركزي الأوكراني كيريل شيفتشينكو أنه قدم استقالته من منصبه إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، معللا إياها بـ "أسباب صحية".

وقال شيفتشينكو في منشور على "فيسبوك"، يوم الثلاثاء، إنه "لأسباب متعلقة بالحالة الصحية التي لم يعد من الممكن تجاهلها، اتخذت قرارا صعبا بالنسبة لي. وأترك منصب محافظ البنك الوطني الأوكراني".

وأضاف أنه قدم للرئيس زيلينسكي طلب قبول الاستقالة.

يذكر أن شيفتشينكو تولى رئاسة البنك الوطني الأوكراني (البنك المركزي للبلاد) في يوليو عام 2020. وفي وقت سابق كان يعمل في إدارة عدد من البنوك الكبرى في أوكرانيا.

وخلال فترة رئاسته للبنك المركزي وصل حجم الاحتياطيات الدولية الأوكرانية إلى مستواها القياسي في عام 2021، واستأنف التعاون مع صندوق النقد الدولي بعد فترة انقطاع.

المصدر: وكالات