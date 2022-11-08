مدفيديف يشكك في نزاهة انتخابات الكونغرس الأمريكي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن نتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي سيتم التلاعب بها، ولن تكون مطابقة للواقع.

وجاء ذلك تعليقا على خطاب مقاطعة سخالين فاليري ليمارينكو، خلال اجتماع أمناء حزب "روسيا الموحدة"، الذي قال إن الحملات الانتخابية عادة ما يتخللها التلاعب والتزوير.

وأوضح مدفيديف، أن بعض حالات التزوير حصلت في تاريخ روسيا، وهذه ظاهرة موجودة في معظم دول العالم، لكنها لا تتماشى مع مبادئ حزب "روسيا الموحدة".

وادعت صحيفة "نيويورك تايمز" أن باحثين أمريكيين وثقوا محاولات روسية للتأثير على نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي.

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ومن جهته نفى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وأكد أن هذه الادعاءات مجرد محاولة من قبل الديمقراطيين لتبرير خسارتهم.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب هو من يحاول التأثير على نتائج الانتخابات وليست روسيا.

المصدر: RT + تاس