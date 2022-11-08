مدفيديف: الولايات المتحدة وشركاؤها يتمسكون بآراء عفا عليها الزمن

أعلن رئيس حزب "روسيا الموحدة"، دميتري مدفيديف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا زالوا يتمسكون بعناد بآراء عفا عليها الزمن منذ وقت بعيد، مضيفا أن هذا طريق مسدود.

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وقال مدفيديف في خطاب ألقاه في المؤتمر الدولي لحزب "روسيا الموحدة" حول الأمن الدولي في سياق عدم الاستقرار الجيوسياسي: "لسوء الحظ فإن عددا من الدول الغربية وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة وعدد من شركائها الصغار لا تزال بالرغم من الواقع الموضوعي تتمسك بآراء عفا عليها الزمن منذ وقت بعيد وهي في الواقع الآراء والعقائد السياسية الاستعمارية الجديدة، وهي لا ترغب في أخذ مواقف وإرادة الدول ذات السيادة بعين الاعتبار. إنه طريق مسدود يقود إلى فقدان العديد من القيم التقليدية وعولمة قضايا التنمية الاقتصادية وانتهاك حقوق وحريات المواطنين".

وأضاف أن رفع الثقة بين الدول وضمان أمنها وضمان التنمية الثابتة لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب.

وأوضح: "إن لقاء اليوم مكرس للمسائل الحيوية للأمن الدولي في ظروف عدم الاستقرار الجيوسياسي في العالم. وتصبح هذه القضايا الآن في طليعة جدول الأعمال العالمي. لا يمكن لأي دولة التغلب بانفراد على قضايا الإمدادات الغذائية والأمن الوبائي والمعلوماتي والاقتصادي. إنه أمر واضح تماما اليوم".

كما أشار مدفيديف إلى ضرورة مواجهة تهديدات الإرهاب والتحريض على النزاعات العسكرية، متابعا: "ستلعب الدول الإفريقية دورا خاصا في حل هذه المهام في العالم الجديد – وآمل - العالم المتعدد الأقطاب حقا".

المصدر: نوفوستي