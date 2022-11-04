مدفيديف يكشف الهدف الذي تقاتل روسيا لأجله في أوكرانيا

هنأ دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، سكان البلاد بيوم "الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن روسيا ستحمي دائما شعبها وأراضيها.

وأضاف مدفيديف: "روسيا بلد ضخم وغني. لسنا بحاجة إلى أراض أجنبية، لدينا كل شيء بوفرة. ولكن هناك أرضنا، وهي مقدسة بالنسبة لنا، وعاش عليها أجدادنا ويعيش عليها شعبنا اليوم، وهذه الأرض بالذات لن نتخلى عنها ولن نعطيها لأحد. نحن نحمي شعبنا ونحن نحارب من أجل كل شعبنا، ومن أجل أرضنا ومن أجل تاريخنا الذي يمتد لألف عام".

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وتابع مدفيديف: "نحن نحارب ضد الذين يكرهوننا، والذين يحظرون لغتنا وقيمنا وحتى ديانتنا، والذين ينشرون الكراهية لتاريخ وطننا".

وشدد مدفيديف على أن الجزء المشارف على الموت من العالم، يعادي روسيا ويقف ضدها. الحديث هنا عن مجموعة من مدمني المخدرات النازيين المجانين، الذين غرروا بالشعب وعمدوا على تخويفه، وكذلك كتلة كبيرة من الكلاب التي تنبح من الجانب الغربي.

المصدر: نوفوستي