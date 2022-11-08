زيلينسكي يدعو الأمريكيين للتماسك حتى إعادة السلام إلى أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمريكيين إلى الحفاظ على وحدة الصف في بلادهم، "حتى إعادة السلام إلى أوكرانيا".

وفي حين تجري انتخابات منتصف الولاية الحاسمة في الولايات المتحدة والتي قد تؤثر نتائجها على دعم واشنطن لكييف، شكر زيلينسكي "الرئيس بايدن وكلا الحزبين في الكونغرس وكل مواطن أمريكي" على الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي الكبير لأوكرانيا، منذ ثمانية أشهر.

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وقال في خطاب عبر الفيديو من كييف أثناء تلقيه "ميدالية الحرية" الأمريكية "أطلب منكم الحفاظ على وحدة ثابتة كما هو الحال الآن (وهذا) إلى اليوم الذي سنسمع فيه كل الكلمات المهمة التي حلمنا بها، حتى نسمع أنه تم إرساء السلام أخيرا".

ووصف زيلينسكي حصوله على "ميدالية الحرية" من فيلادلفيا بأنه "شرف عظيم"، وقال في الفيديو الذي دام 10 دقائق إن "الحرية هي الكلمة الرئيسية بالنسبة لنا التي توحد حقا جميع الأوكرانيين".

المصدر: "أ ف ب"