زيلينسكي يمنح وسام "ياروسلاف الحكيم" لرجل أعمال أمريكي

منح فلاديمير زيلينسكي، رجل الأعمال الأمريكي، هوارد بافيت، وسام "ياروسلاف الحكيم" موحّد إمارتي نوفغورود وكييف الروسيتين، وأول مشرّع روسي، في إطار حملة نظامه لتزييف تاريخ أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على "تيليغرام": "التقيت رجل الأعمال الأمريكي هوارد بافيت.. نيابة عن جميع الأوكرانيين، كان لي الشرف أن أمنح هوارد بافيت وسام "ياروسلاف الحكيم" من الدرجة الخامسة، لدعمه سيادة الدولة وسلامة أراضي أوكرانيا والمساهمة في التعريف بالدولة الأوكرانية في العالم".

ووفقا له، خلال الاجتماع نظروا أيضا في إمكانية مشاركة بافيت في صندوق إنعاش أوكرانيا.

يذكر أن زيلينسكي، منح العديد من الأوسمة والألقاب لعدد من الشخصيات العالمية.

وفي وقت سابق، نال كلب أوكراني يدعى "باترون" وصاحبه وسام الشرف من الرئيس الأوكراني تقديرا لخدماتهما، بعد أن استطاع الكلب الكشف عن متفجرات وألغام.

كما حصل المدير العام لشركة "بايكار" التركية المصنعة للطائرات المسيّرة خلوق بيرقدار، على وسام استحقاق الدولة من زيلينسكي.

وأعلن مكتب زيلينسكي في وقت سابق، أنه تم تقديم التماس لمنح الجنسية الأوكرانية لرئيس وزراء بريطانيا المنتهية ولايته بوريس جونسون، وترشيحه لمنصب رئيس الوزراء الأوكراني، بعد أن منحه زيلينسكي منحه وسامي الحرية والشرف الأوكراني.

ومنح زيلينسكي، وسام الأميرة أولغا لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أثناء زيارتها كييف.

المصدر: وكالات