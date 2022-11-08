مكتب الرئيس الإسرائيلي يعلق على فيديو حديثه مع رئيسة وزراء تونس

علق مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ على الفيديو الذي تم تداوله والذي تم فيه توثيق حديث دار بينه وبين رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن.

وقال مكتب هرتصوغ في بيان: "خلال الصورة الجماعية لقادة العالم في COP27 في مصر أمس، التفت الرئيس إلى القادة الذين يقفون بجانبه وقدم نفسه، كما تملي الأعراف. أما رئيس وزراء تونس ورئيس وزراء لبنان اللذان كانا يقفان في مكان قريب، فعندما قدم الزعماء أنفسهما لبعضهما البعض، كان مفهوما ضمنا بينهما أنهما لا يستطيعان تبادل الكلام. كان هذا هو الحديث الكامل بين القادة الثلاثة".

ونقل المكتب عن هرتصوغ قوله: "إن أزمة المناخ تهدد وجود المستقبل الذي نتمناه لأطفالنا. إنها تتجاوز السياسة والحدود الجغرافية. ولذا يجب علينا ذلك. أقول لجميع الدول في COP 27 وخاصة لجيراننا، القريبين والبعيدين: تتطلب حالة الطوارئ هذه أن نعمل معا.. فلنستفيد من الشراكات الإقليمية الحيوية كطريق نحو الشمولية والاستقرار والازدهار، لتشكيل هذا الشرق الأوسط المشترك المتجدد. فلننقذ العالم الذي منحنا إياه الله".

المصدر: RT