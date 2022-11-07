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شاهد.. مغردون يتداولون فيديو وثق حديثا دار بين رئيسة الوزراء التونسية والرئيس الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

شاهد.. مغردون يتداولون فيديو وثق حديثا دار بين رئيسة الوزراء التونسية والرئيس الإسرائيلي
RT
الصورة التذكارية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية
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نشر مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، مقطع فيديو وثق حديثا وديا دار بين رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وظهرت رئيسة الحكومة التونسية خلال الصورة التذكارية بمناسبة مشاركتها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية، في حديث ودي مع الرئيس الإسرائيلي.

وخلق مقطع الفيديو جدلا على مواقع التواصل.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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