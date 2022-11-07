شاهد.. مغردون يتداولون فيديو وثق حديثا دار بين رئيسة الوزراء التونسية والرئيس الإسرائيلي
نشر مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، مقطع فيديو وثق حديثا وديا دار بين رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وظهرت رئيسة الحكومة التونسية خلال الصورة التذكارية بمناسبة مشاركتها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية، في حديث ودي مع الرئيس الإسرائيلي.
وخلق مقطع الفيديو جدلا على مواقع التواصل.
رئيسة وزراء #تونس نجلاء بودن تقع في المحظور عقب نقل عدسات الكاميرات مشاهد لحديثها الودي مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في قمة شرم الشيخ #الجزائر_ضد_التطبيع— AHMED HAFSI - حفصي أحمد (@hafsi_ahmed1) November 7, 2022
كما قال "إيدي كوهين" #إسرائيل مستقبلا لن تقبل التطبيع مع الجميع.— IFARRANE Said (@ifarrane) November 7, 2022
"تبون" أخذ صورة جماعية في #قمة_المناخ بحضور رئيس الدولة العبرية "إسحاق هيرتزوغ".
أما رئيسة وزراء تونس "نجلاء بودن"، فإنها تبادلت حديثا وديا مع هذا الرئيس أثناء أخذ الصورة.
أصحاب ظالمة أو مظلومة مصدومون.
🤣🤣🤣#مصرpic.twitter.com/jAsg6i0zCy
#شاهد رئيسة وزراء #تونس ، نجلاء بودن، في حديث ودي مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسون خلال #مؤتمر_المناخ العالمي في شرم الشيخ شعارات #قيس_سعيد ضد الطتبيع مجرد كلام فاضي حيث كل حكام العرب مطبعون مع #إسرائيل سرا. pic.twitter.com/wB3OwA12M7— فريد ريفي (@fryd484525452) November 7, 2022
سقطة غير مقبولة لرئيسة الحكومة التونسية ، وخلف الصورة ممكن حكاية أخرى لم نطلع على تفاصيلها لأن السيدة تبدو محرجة أمام مجاملات الرئيس الإسرائيلي— AHMED HAFSI - حفصي أحمد (@hafsi_ahmed1) November 7, 2022
في الأخير الحديث الودي الذي جمع نجلاء بودن بالرئيس الإسرائيلي لا يمثل الجارة تونس قيادة وشعبا
#ضد_التطبيعpic.twitter.com/xVhsFTLLeN
شاهدوا ...— Hoda_jannat (@hodajannat) November 7, 2022
الوزيرة الاولى التونسية نجلاء بودن في دردشة مع الرئيس الإسرائيلي....
قلنا لكم أن الشعارات والصراخ والعنتريات هي للاستهلاك الداخلي...فقط. pic.twitter.com/Gxh0bLCG6f
تطبيع على المباشر بين #تونس و #اسرائيل— وليد كبير - Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) November 7, 2022
الوزيرة الاولى التونسية نجلاء بودن في حديث مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اثناء التقاط الصورة الجماعية لقادة الدول المشاركة في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ بمصر!
هل سيعتبرها قيس سعيد خيانة عظمى؟؟ pic.twitter.com/1dxSf0erZP
رئيسة وزراء تونس ، السيد نجلاء بودن، في حديث ودي مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. pic.twitter.com/xLHiTezMs5— حمزة بوست HAMZA POST (@HAMZAPOST) November 7, 2022
رئيسة وزراء #تونس ، #نجلاء_بودن ، ورئيس وزراء لبنان #نجيب_ميقاتي ، في حديث ودي مع الرئيس الإسرائيلي، #يتسحاق_هرتسوغ خلال #مؤتمر_المناخ العالمي في شرم الشيخ— Serpico961 (@Serpico_lebanon) November 7, 2022
كل العرب مطبعون مع #اسرائيل .#زموا_وخلصونا_شعارات#بس_هيك#لبنان#حزب_الله#التطبيع#انفخوا#العرب#شرم_الشيخpic.twitter.com/dqGXwWHg4y
المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"