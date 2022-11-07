شاهد.. مغردون يتداولون فيديو وثق حديثا دار بين رئيسة الوزراء التونسية والرئيس الإسرائيلي

كما قال "إيدي كوهين" #إسرائيل مستقبلا لن تقبل التطبيع مع الجميع.

"تبون" أخذ صورة جماعية في #قمة_المناخ بحضور رئيس الدولة العبرية "إسحاق هيرتزوغ".

أما رئيسة وزراء تونس "نجلاء بودن"، فإنها تبادلت حديثا وديا مع هذا الرئيس أثناء أخذ الصورة.

أصحاب ظالمة أو مظلومة مصدومون.

🤣🤣🤣#مصرpic.twitter.com/jAsg6i0zCy