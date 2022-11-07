القوات الأوكرانية تطلق 7 قذائف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية

أطلقت القوات الأوكرانية 7 قذائف من العيار الثقيل على المنطقة الصناعية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية من قرية "فيشيتاراسوفكا" بمنطقة دنيبروبيتروفسك الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية.

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ذكرت ذلك وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، حيث جاء في بيان الوزارة أن استفزازات كييف تهدف التهديد بكارثة متعمدة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وقد ردت المدفعية الروسية وقمعت بطارية العدو، بينما شددت وزارة الدفاع الروسية أن "الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية طبيعي".

المصدر: نوفوستي