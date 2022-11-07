باريس.. نشطاء يقتحمون مطعما مرتدين أقنعة على شكل رأس دجاجة

اقتحم نشطاء من جمعية المدافعين عن حقوق الحيوان المسماة "L214"، مطعم "برغر كينغ" في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدين أقنعة على شكل رأس دجاجة، ووقفوا لحظة صمت على أرواح الدجاج.

وفي الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، ارتدى العشرات من النشطاء أقنعة الدجاج على رؤوسهم، احتجاجا على سوء تربية الدجاج في المزارع، ووقفوا متراصين إلى جانب بعضهم البعض في مكحاة لوضع عدد كبير من الدجاج في قفص واحد، في مكان ضيق بلا حراك ودون رؤية الضوء.

.@BurgerKing in #Paris is invaded by hordes of animal loving activists wearing ‘chicken head’ masks. They stood silently for the chickens who end up in our juicy burgers.



Free range chickens are needed with better breeding and feeding conditions.



This is a reasonable demand. pic.twitter.com/kUmxsSz2xR — Prof Asif Ahmed 💙 (@ProfAsifAhmed) November 6, 2022

المصدر: RT