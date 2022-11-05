مدريد.. ناشطان يلصقان أيديهما على لوحتين مشهورتين

قام اثنان من نشطاء البيئة يوم السبت بتثبيت أيديهما على إطار لوحتين للفنان الإسباني فرانشيسكو غويا، في متحف برادو بمدريد، مستنكرين تقاعس السلطات في مواجهة الاحتباس الحراري.

ويعتبرالناشطان الشابان اللذان تمسكا بإطارات لوحات غويا ينتميان إلى منظمة فوتورو فيجيتال.

ولم يقم الناشطان بإتلاف اللوحتين المعنيتين "The Naked Maja" و "The Clothed Maja" للرسام الإسباني 1746-1828، لكنهما قاما بكتابة "+ 1.5 درجة مئوية" على الحائط بين اللوحتين، في إشارة إلى هدف الاحتباس الحراري الذي حدده المجتمع الدولي.

وقالت الشرطة إنه تم القبض عليهم واحتجازهم.

وأكد مجموعة النشطاء في بيان صحفي أن هذا الإجراء هو "علامة احتجاج" على "ارتفاع درجة الحرارة العالمية، والتي ستؤدي إلى مناخ غير مستقر مع عواقب وخيمة في جميع أنحاء الكوكب".

ويأتي هذا العمل في أعقاب عدة أعمال أخرى من نوعها نفذها نشطاء المناخ، الذين هاجموا الأعمال الفنية الشهيرة في عدة مدن أوروبية.

وفي وقت سابق رشق ناشطان في مجال المناخ لوحات الرسام الفرنسي كلود مونيه بالبطاطا المهروسة في متحف بألمانيا، احتجاجا على استخراج الوقود الأحفوري.

المصدر: تاس