واشنطن تعرض على تركمانستان مساعدتها في إمداد أوروبا بالغاز

أعلنت الخارجية الأمريكية استعداد الولايات المتحدة لمساعدة تركمانستان في تنظيم إمدادها أوروبا بالغاز الطبيعي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، في مؤتمر صحفي عقده في عشق آباد اليوم الأحد: "هناك مناسبة شيقة للغاية في الوقت الراهن، لأن أسعار الغاز عالية جدا، وسيكون من المجدي للحكومة التركمانية أن تفكر في هذا المشروع".

وأكد أن "أفضل شيء بالنسبة للشعب التركماني هو أن تكون لديه أكبر الفرص لتوريد الغاز إلى دول مختلفة وبوجهات مختلفة، الأمر الذي سيزود البلاد بأعلى عائدات للغاز".

وأضاف: "الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة بأي طريقة ممكنة، لكنّنا لن نشتري الغاز التركماني، نحن لدينا الكثير منه في الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي