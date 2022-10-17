أوزبكستان وتركمانستان تطلقان مشروع منطقة التجارة الحدودية

ستطلق أوزبكستان وتركمانستان مشروعا لإنشاء منطقة تجارة حدودية، وذلك خلال زيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزاويف إلى تركمانستان يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.

وجاء ذلك بحسب ما صرح به السكرتير الصحفي للرئيس الأوزبكي، شيرزود أسدوف، للصحفيين اليوم الاثنين.

وقال أسدوف، في إفادة صحفية، إن "رئيس أوزبكستان سيشارك في حفل افتتاح حديقة طشقند التي أقيمت في عشق أباد (عاصمة تركمانستان)، وسيبدأ العمل على تنفيذ مشروع مشترك لإنشاء منطقة تجارية على حدود أوزبكستان وتركمانستان".

ووفقا للمسؤول سيجري الرئيسان محادثات موسعة، ونتيجة لذلك سيتم التوقيع على حزمة قوية من الوثائق، في المقام الأول في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي.

المصدر: نوفوستي