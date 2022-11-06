"فاينانشيال تايمز" تكشف كم ربحت شركات النفط الأمريكية من الأزمة الأوكرانية

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إنه بفضل ارتفاع أسعار الطاقة منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، كسبت شركات النفط الأمريكية 200 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لتحليل شركة S&P Global Commodity Insights للتقارير المتعلقة بالأرباح للربع الثاني والثالث من هذا العام، بلغ الربح الصافي لشركات النفط والغاز المدرجة في البورصة العاملة في الولايات المتحدة 200.24 مليار دولار.

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وأضافت المقالة: "تدل المؤشرات على أن الشركات العاملة في مجال استثمار النفط والغاز الصخري، تعتبر الأكثر ربحية في هذا قطاع الطاقة في الأشهر الستة الماضية".

وذكرت الصحيفة، أن شركات النفط استغلت الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الذي وصل بعد اندلاع الأعمال القتالية في أوكرانيا إلى 140 دولارا للبرميل.

المصدر: نوفوستي